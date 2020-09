сегодня



MARTY FRIEDMAN и участники MASTODON, BARONESS и LUCIFER записали кавер на FLEETWOOD MAC



Хэви-металлическое шоу "Two Minutes To Late Night" опубликовало кавер-версию песни FLEETWOOD MAC "You Make Loving Fun", записанную на карантине участниками MASTODON, BARONESS и LUCIFER совместно с бывшим гитаристом MEGADETH Marty Friedman'ом.



В записи принимали участие:



• Marty Friedman (MEGADETH)



• Bill Kelliher (MASTODON)



• Johanna Sadonis (LUCIFER)



• Nicke Andersson (LUCIFER, THE HELLACOPTERS, ENTOMBED)



• Nick Jost (BARONESS, HORSE TORSO)



• Stephen Brodsky (MUTOID MAN, CAVE IN, OLD MAN GLOOM)



• Emily Panic (a.k.a. Hard Melissa)



• Jordan Olds (a.k.a. Gwarsenio Hall)













