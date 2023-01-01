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Барабанщик FLEETWOOD MAC о пожарах на Гавайи



MICK FLEETWOOD, живущий на Мауи уже несколько десятилетий, высказался по поводу катастрофического пожара, охватившего гавайский остров на прошлой неделе.



76-летний музыкант, чей ресторан Fleetwood's On Front St., расположенный в историческом городе Лахайна на Мауи, был уничтожен бушующими лесными пожарами, разгоняемыми ураганными ветрами, находился в Калифорнии, когда возник пожар. Когда стало известно о случившемся, он немедленно вылетел обратно, чтобы оказать помощь и обеспечить доставку необходимых грузов.



«Я не потерял ни одного члена семьи. Я не потерял свой дом. Это могло случиться, но этого не произошло. Поэтому я сразу же подумал: "Мне очень повезло. Что же мне теперь делать?" Ведь всего города Лахайна больше нет».



По состоянию на вечер воскресенья было подтверждено, что погибли по меньшей мере 96 человек, но официальные лица предупредили, что эта цифра, скорее всего, будет расти, поскольку бригады спасателей с собаками для обнаружения трупов осматривают сотни домов и сгоревших автомобилей в Лахайне. Это уже самый смертоносный лесной пожар в США за последние сто лет.



«Это по-настоящему невероятно, тот факт, что данная культура и эти острова... Я серьёзно, посмотрите на этот остров. На самом деле всё просто поражает. Как такое могло произойти? Это невообразимо, а что-то невообразимое, по моему скромному мнению, помогает сосредоточиться на том, что необходимо сделать, чтобы вернуть всё на круги своя».



Mick сказал, что делает Лахайну такой особенной:



«Для тех, кто не отсюда, скажу: Мауи, Гавайи, Лахайна, она была очаровательна. Она была творческой. Здесь была музыкальная история. В этом городе уделялось внимание культуре. Я всегда сравнивал его с Французским кварталом в Новом Орлеане, где, хотя он и изменился, ничто не может отнять его сути».



Ресторан Fleetwood's On Front St. был открыт в 2012 году на Фронт-стрит, популярной среди туристов, и выходил окнами на западную часть острова Мауи, к Тихому океану.







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