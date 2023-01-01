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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 61
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
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Fleetwood Mac

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HARBOURVIEW EQUITY PARTNERS получили долю музыки FLEETWOOD MAC



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HARBOURVIEW EQUITY PARTNERS объявили о приобретении доли авторских отчислений за записи группы FLEETWOOD MAC, принадлежавшей наследнице покойной Кристин МакВи — блестящей вокалистки, музыканта и автора песен, ставшей одной из самых знаковых женщин в истории рок-музыки.

На фоне доминирования мужчин в музыкальной индустрии 70-х и 80-х годов, выдающийся вклад МакВи как автора-исполнителя и клавишницы, как в нестареющей классике группы, так и в ее сольных начинаниях, сделал ее вдохновением для многих женщин-музыкантов и символом расширения прав и возможностей в мире рока.

Будучи одним из самых ярких представителей рок-группы FLEETWOOD MAC и новаторской исполнительницей, установившей новые стандарты для женщин в рок-группах, МакВи скончалась в ноябре 2022 г. в возрасте 79 лет.

Благодаря мощному вокалу и уникальному авторскому мастерству МакВи заняла прочное место в рок-музыке, создав такие песни, как "Don't Stop", "Over My Head", "Say You Love Me", "Little Lies" и "Everywhere". Примечательно, что ее вклад в альбом группы "Rumours", получивший премию "Грэмми", включал в себя песни "You Make Loving Fun", "Don't Stop" и фортепианную балладу "Songbird".

«Выдающиеся таланты Кристины сыграли неотъемлемую роль в формировании звучания FLEETWOOD MAC. Нестареющая музыка группы и ее влияние на весь мир продолжают очаровывать все поколения слушателей и сегодня», — говорит Sheresse Clarke Soares, основатель и управляющий партнер HarbourView. «Для нас большая честь поддерживать это наследие, поскольку мы рады видеть наследие Кристины, всю жизнь работавшую с группой, в HarbourView. Кристина — легенда в истории рок-н-ролла. Она является мировым сокровищем. Мы с гордостью относимся к ее работам».




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