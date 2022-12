сегодня



Умерла клавишница FLEETWOOD MAC



Кристин МакВи, вокалистка и клавишница FLEETWOOD MAC, скончалась в возрасте 79 лет в больнице в окружении семьи. Она была автором таких классических песен группы как "Don't Stop", "You Make Loving Fun", "Hold Me", "Little Lies", "Everywhere" и "Over My Head".



«Она мирно скончалась в больнице сегодня утром, в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни. Рядом с ней была ее семья.



Мы просим вас уважать частную жизнь родственников в это чрезвычайно болезненное время, и мы хотели бы, чтобы все помнили о Кристине в душе и о ее жизни как невероятного человека и почитаемого музыканта, которого все любили».



FLEETWOOD MAC также опубликовали сообщение:



«Нет слов, чтобы описать нашу печаль в связи с кончиной Кристин МакВи. Она была поистине единственной в своем роде, особенной и талантливой до невозможности. Она была сильнейшим музыкантом в группе и лучшим другом по жизни. Нам так повезло, что мы прожили с ней целую вечность. По отдельности и вместе, мы глубоко дорожим Кристин и благодарны за те удивительные воспоминания, которые у нас остались. Ее будет очень не хватать».















