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*Новое видео METALLICA 77
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 30
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Fleetwood Mac

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Умерла клавишница FLEETWOOD MAC



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Кристин МакВи, вокалистка и клавишница FLEETWOOD MAC, скончалась в возрасте 79 лет в больнице в окружении семьи. Она была автором таких классических песен группы как "Don't Stop", "You Make Loving Fun", "Hold Me", "Little Lies", "Everywhere" и "Over My Head".

«Она мирно скончалась в больнице сегодня утром, в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни. Рядом с ней была ее семья.

Мы просим вас уважать частную жизнь родственников в это чрезвычайно болезненное время, и мы хотели бы, чтобы все помнили о Кристине в душе и о ее жизни как невероятного человека и почитаемого музыканта, которого все любили».

FLEETWOOD MAC также опубликовали сообщение:

«Нет слов, чтобы описать нашу печаль в связи с кончиной Кристин МакВи. Она была поистине единственной в своем роде, особенной и талантливой до невозможности. Она была сильнейшим музыкантом в группе и лучшим другом по жизни. Нам так повезло, что мы прожили с ней целую вечность. По отдельности и вместе, мы глубоко дорожим Кристин и благодарны за те удивительные воспоминания, которые у нас остались. Ее будет очень не хватать».








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1 дек 2022
gravitgroove
Нет слов. Долгой и светлой памяти.
1 дек 2022
YNWA
Печаль...
Сейчас, наверное, продажи "Rumours" в очередной раз взлетят. Жаль, что по такому поводу.

просмотров: 264

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