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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 20
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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Fleetwood Mac

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4 апр 2023 : 		 Причины смерти клавишницы FLEETWOOD MAC

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15 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN и участники MASTODON, BARONESS и LUCIFER записали кавер на FLEETWOOD MAC

25 июл 2020 : 		 Умер Питер Грин

20 янв 2020 : 		 Гитарист FLEETWOOD MAC работает с гитаристом METALLICA

8 мар 2018 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к MICK FLEETWOOD

30 мар 2017 : 		 JOURNEY, EAGLES, FLEETWOOD MAC выступят вместе

21 янв 2015 : 		 Барабанщик FLEETWOOD MAC не смог завершить концерт группы

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Причины смерти клавишницы FLEETWOOD MAC



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The Blast получили документ о причинах смерти Кристин МакВи, в котором говорится, что ей был поставлен диагноз "метастатическая злокачественная опухоль неизвестного первичного происхождения", что, по сути, означает, что рак распространился в ее организме, причем первичный источник или опухоль не были обнаружены. Национальный институт здравоохранения описывает это как "метастатическую опухоль, для которой место происхождения не установлено в результате тщательного изучения истории болезни, физического обследования, рентгенографии грудной клетки, обычных анализов крови и мочи, а также гистологического исследования".

К сожалению, МакВи перенесла "ишемический инсульт", который в конечном итоге стал причиной ее смерти. Рак указан как вторичная причина смерти музыканта.

FLEETWOOD MAC Legend CHRISTINE McVIE's Cause Of Death Revealed




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