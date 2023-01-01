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Причины смерти клавишницы FLEETWOOD MAC



The Blast получили документ о причинах смерти Кристин МакВи, в котором говорится, что ей был поставлен диагноз "метастатическая злокачественная опухоль неизвестного первичного происхождения", что, по сути, означает, что рак распространился в ее организме, причем первичный источник или опухоль не были обнаружены. Национальный институт здравоохранения описывает это как "метастатическую опухоль, для которой место происхождения не установлено в результате тщательного изучения истории болезни, физического обследования, рентгенографии грудной клетки, обычных анализов крови и мочи, а также гистологического исследования".



К сожалению, МакВи перенесла "ишемический инсульт", который в конечном итоге стал причиной ее смерти. Рак указан как вторичная причина смерти музыканта.







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