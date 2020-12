6 дек 2020



KIRK HAMMETT и BILLY GIBBONS исполняют FLEETWOOD MAC



Двадцать пятого февраля 2020 года в легендарном лондонском Palladium состоялся концерт-посвящение гитаристу FLEETWOOD MAC Питеру Грину, который, к сожалению, в июле этого года ушёл из жизни.



В тот вечер в концерте принимали участие Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townshend, Steven Tyler и Bill Wyman. Glyn Johns joined отвечал за звук, на концерте также присутствовал Mick Fleetwood и Dave Bronze, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, Ricky Peterson и Rick Vito.



В итоге этот концерт с 23 по 28 марта будет показан в различных кинотеатрах по Великобритании, а также 30 апреля выпущен на 4LP, 2CD/Blu-ray-медиакниге и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, исполнение KIRK HAMMETT и BILLY GIBBONS композиции "The Green Manalishi (With The Two Prong Crown)" доступно ниже.

























