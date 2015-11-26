Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 485
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 69
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 44
[= ||| все новости группы



*

Fleetwood Mac

*



26 фев 2021 : 		 STEVEN TYLER и BILLY GIBBONS исполняют песню FLEETWOOD MAC

18 янв 2021 : 		 BMG купили долю одного из основателей FLEETWOOD MAC

6 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT и BILLY GIBBONS исполняют FLEETWOOD MAC

28 ноя 2020 : 		 Трибьют оригинальному гитаристу FLEETWOOD MAC покажут в кино

11 окт 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JENNIFER CELLA, ALEX SKOLNICK исполняют FLEETWOOD MAC

15 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN и участники MASTODON, BARONESS и LUCIFER записали кавер на FLEETWOOD MAC

25 июл 2020 : 		 Умер Питер Грин

20 янв 2020 : 		 Гитарист FLEETWOOD MAC работает с гитаристом METALLICA

8 мар 2018 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к MICK FLEETWOOD

30 мар 2017 : 		 JOURNEY, EAGLES, FLEETWOOD MAC выступят вместе

21 янв 2015 : 		 Барабанщик FLEETWOOD MAC не смог завершить концерт группы

8 июн 2012 : 		 Застрелился бывший гитарист FLEETWOOD MAC

8 янв 2012 : 		 Умер бывший гитарист FLEETWOOD MAC
| - |

|||| сегодня

STEVEN TYLER и BILLY GIBBONS исполняют песню FLEETWOOD MAC



*
zoom
*
* *
Двадцать пятого февраля 2020 года в легендарном лондонском Palladium состоялся концерт-посвящение гитаристу FLEETWOOD MAC Питеру Грину, который, к сожалению, в июле ушёл из жизни.

В тот вечер в концерте принимали участие Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Zak Starkey, Pete Townshend, Steven Tyler и Bill Wyman. Glyn Johns отвечал за звук, на концерте также присутствовали Mick Fleetwood и Dave Bronze, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, Ricky Peterson и Rick Vito.

В итоге этот концерт с 23 по 28 марта будет показан в различных кинотеатрах по Великобритании, а также 30 апреля выпущен на 4 LP, 2 CD / Blu-ray-медиакниге и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, исполнение STEVEN TYLER и BILLY GIBBONS композиции "Rattlesnake Shake", доступно ниже.

Watch Pro-Shot Video Of STEVEN TYLER And BILLY GIBBONS Performing FLEETWOOD MAC











Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 344

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом