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KIRK HAMMETT и DAVID GILMOUR записали композиции для книги о гитаристе FLEETWOOD MAC



25 июня гитарист FLEETWOOD MAC Питер Грин покинул этот мир, однако последние четыре года он работал с Rufus Publications над грандиозной книгой, которая рассказала бы все детали его впечатляющей карьеры и содержала массу интересных фотографий, памятных вещей, заметок и прочего. Специальным бонусом для этой книги стала запись композиций с DAVID'ом GILMOUR'ом и Kirk'ом Hammett'ом, большими поклонниками таланта Питера. Выход книги намечен на 29 октября — в день, когда Питеру могло бы исполниться 75 лет.











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