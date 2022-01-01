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*Новое видео MEGADETH 36
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 13
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Fleetwood Mac

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30 июн 2022 : 		 STEVIE NICKS — о решении суда по делу Роу против Уэйда

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8 янв 2012 : 		 Умер бывший гитарист FLEETWOOD MAC
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STEVIE NICKS — о решении суда по делу Роу против Уэйда



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STEVIE NICKS опубликовала следующее сообщение:

«Дорогие друзья!

Я вернулась домой из тура поздно вечером в среду совершенно без сил.

Было здорово вернуться в свой мир и заниматься любимым делом впервые за три года... И я не заболела COVID'ом! Мы определённо доказали, что это возможно, если следовать правилам.

Это хорошая новость.

Плохая новость заключается в том, что у нас отняли права женщин.

Прежде чем я скажу всё, что хочу сказать, я бы хотела, чтобы все посмотрели документальный фильм под названием "Джейнс". Я посмотрела его сегодня вечером. Для меня это настоящее дежа вю, так как в нём рассказывается о моём поколении, предшествовавшем появлению на свет закона Роу против Уэйда. Пожалуйста, посмотрите его. Это потрясёт вас.

С любовью, STEVIE NICKS.

P. S. История повторяется... И на этот раз она ещё более пугающая...»




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