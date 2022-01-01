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STEVIE NICKS — о решении суда по делу Роу против Уэйда



STEVIE NICKS опубликовала следующее сообщение:



«Дорогие друзья!



Я вернулась домой из тура поздно вечером в среду совершенно без сил.



Было здорово вернуться в свой мир и заниматься любимым делом впервые за три года... И я не заболела COVID'ом! Мы определённо доказали, что это возможно, если следовать правилам.



Это хорошая новость.



Плохая новость заключается в том, что у нас отняли права женщин.



Прежде чем я скажу всё, что хочу сказать, я бы хотела, чтобы все посмотрели документальный фильм под названием "Джейнс". Я посмотрела его сегодня вечером. Для меня это настоящее дежа вю, так как в нём рассказывается о моём поколении, предшествовавшем появлению на свет закона Роу против Уэйда. Пожалуйста, посмотрите его. Это потрясёт вас.



С любовью, STEVIE NICKS.



P. S. История повторяется... И на этот раз она ещё более пугающая...»

pic.twitter.com/Z5wZHQr5T4













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