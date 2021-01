сегодня



BMG купили долю одного из основателей FLEETWOOD MAC



BMG объявила о приобретении доли соучредителя FLEETWOOD MAC Mick'а Fleetwood'а в записях группы.



Сделка даёт BMG право собственности на более чем 300 записей Fleetwood'а, включая все крупнейшие хиты FLEETWOOD MAC, среди которых "Dreams", "The Chain", "Go Your Own Way" и "Landslide" из альбомов "Fleetwood Mac" (1975), "Rumours" (1977) и "Tango In The Night" (1987). Она включает в себя отчисления Fleetwood'у от всех их записанных работ, кроме первых двух альбомов.



Это означает, что BMG намеревается присоединиться к мировому вирусному успеху "Dreams" на TikTok, который стал мировой сенсацией, породившей более 3,2 миллиардов стримов по всему миру (в течение восьминедельного периода с 24 сентября по 19 ноября 2020 года). Песня принесла 182 миллиона стримов, 126 000 загрузок, 2,8 миллиарда просмотров TikTok и способствовала продаже 86 000 копий альбомов в США в 2020 году. Это событие привлекло новое поколение поклонников, а его заразительные флюиды распространились по всему миру, став одним из самых ярких событий 2020 года, и продвинули "Rumours" в чарты по всему миру. Альбом достиг шестой позиции в Billboard's Streaming Songs через 43 года после оригинального выхода пластинки.



Приобретение также укрепляет постоянные отношения, которые включают в себя театральный, музыкальный и медиабук-релиз "Mick Fleetwood & Friends", событие, посвященное легендарному гитаристу Питеру Грину и первым годам существования FLEETWOOD MAC, включая выступления таких звёзд, как Steven Tyler, Christine McVie, Neil Finn, Noel Gallagher и Pete Townshend.



Генеральный директор BMG Хартвиг Мазуч сказал: «Mick Fleetwood — это основа одной из величайших рок-групп. Он обладает уникальным талантом объединять музыкантов всех жанров и, конечно же, он один из величайших барабанщиков рока. BMG гордится тем, что представляет его величайшую работу, и рада предстоящему выпуску "Mick Fleetwood & Friends"».



Mick Fleetwood: «Это удивительно вдохновляющий брак между двумя творческими партнёрами, которые понимают все аспекты бизнеса. Прежде всего, BMG понимает артистизм и ставит искусство на первое место. Если это партнёрство и является признаком моего прошлого, а теперь и будущего, рабочих отношений с BMG, то это именно то, в чём они действительно "понимают"».



Сделке способствовал менеджер музыканта, Карл Стубнер из Shelter Music Group. «На протяжении более 50 лет работы Mick'a продолжают привлекать легионы новых поклонников, в то время как BMG продолжает обеспечивать своих артистов справедливой долей. В отрасли, не всегда известной заботой о своих культовых артистах, BMG продолжает максимизировать свои доходы».



Юстус Хердер, менеджер по работе с артистами BMG EVP: «Это приобретение подчёркивает ценность вневременных записей на потоковом рынке, который приносит всё больше пользы состоявшимся, а не новым артистам. В то время как недавние приобретения на музыкальном рынке сфокусированы на музыкальном издательском деле, это чистые инвестиции в запись, которые получат полную выгоду от потокового роста. Такие каталоги, как у FLEETWOOD MAC, которые имеют связь с каждым поколением, получают непропорционально большую выгоду от такого роста».











+0 -0



просмотров: 244