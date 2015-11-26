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Fleetwood Mac

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MICK FLEETWOOD — о появлении гитариста METALLICA на концерте в память о Питере Грине



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MICK FLEETWOOD в рамках недавнего интервью рассказал о том, как KIRK HAMMETT оказался задействован в концерте-посвящении Питеру Грину и музыке FLEETWOOD MAC, состоявшемуся в феврале 2020 года:

«На самом деле Kirk Hammett дважды встречался с Питером во время репетиции, — сказал Fleetwood, который курировал список выступающих артистов. — METALLICA познакомилась с творчеством Питера много лет назад. Они исполняли "Green Manalishi" на своих концертах».

На вопрос о том, как он впервые встретил Kirk'a, Mick ответил:

«Мы давали благотворительный концерт [на Гавайях], и они пришли ко мне домой. И я обделался. Что мне делать? Знаете, я играю то, что играю. Но любая песня METALLICA — это как машина, и если хоть один элемент не на месте, она не сработает. Поэтому я сказал: "Я сделаю всё, что в моих силах". До этого я встречался с Kirk'ом в одном забавном магазинчике здесь, на Мауи. Но я никогда не встречался с James'ом Hetfield'ом, и он сказал мне: "Это один из величайших моментов в моей жизни. Знаете ли вы, как много ваша группа значит для меня?" Это было так трогательно. И вот в тот вечер Kirk действительно был на сцене, играя на гитаре музыку Питера. Это было необычно, но не удивительно. Всё это связанные между собой истории, которые почти невероятны, но именно благодаря им все они были в тот вечер на одной сцене».

MICK FLEETWOOD Discusses KIRK HAMMETT





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