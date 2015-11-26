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Liv Kristine

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15 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР

1 май 2020 : 		 LEGO-видео на кавер-версию хита ARMY OF LOVERS при участии LIV KRISTINE

3 мар 2020 : 		 LIV KRISTINE записывает новый альбом

7 янв 2020 : 		 Новый сингл LIV KRISTINE

10 дек 2019 : 		 LIV KRISTINE выпустит сингл, написанный в соавторстве с бывшим коллегой по THEATRE OF TRAGEDY

12 дек 2017 : 		 LIV KRISTINE исполняет BLACK SABBATH

24 ноя 2016 : 		 Бывшая вокалистка LEAVES' EYES: «Они поступили непрофессионально»

24 окт 2016 : 		 Видео с выступления LIV KRISTINE

9 май 2016 : 		 LIV KRISTINE споёт на новом сингле TANZWUT

6 май 2016 : 		 LIV KRISTINE работает с бывшими участниками THEATRE OF TRAGEDY

21 апр 2016 : 		 LIV KRISTINE собирается сотрудничать с бывшим вокалистом THEATRE OF TRAGEDY

8 дек 2015 : 		 Автограф-сессия LIV KRISTINE в Петербурге

30 ноя 2015 : 		 Трейлер нового тура LIV KRISTINE

25 ноя 2015 : 		 Новый сет-лист и даты выступлений LIV KRISTINE

30 сен 2015 : 		 LIV KRISTINE рассказала о предстоящем туре вместе с бывшим вокалистом THEATRE OF TRAGEDY

14 авг 2015 : 		 LIV KRISTINE и Raymond определились с сет-листом

14 окт 2014 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

8 окт 2014 : 		 Новая песня LIV KRISTINE

12 сен 2014 : 		 Семплы новых песен LIV KRISTINE

6 сен 2014 : 		 DORO на новом альбоме LIV KRISTINE

18 апр 2014 : 		 LIV KRISTINE записывает сольный альбом

27 дек 2012 : 		 LIV KRISTINE исполнила песню THEATRE OF TRAGEDY

18 сен 2012 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

3 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома LIV KRISTINE

25 июл 2012 : 		 Семпл новой песни LIV KRISTINE

27 июн 2012 : 		 Дата выхода нового альбома LIV KRISTINE
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LIV KRISTINE выпустит ЕР



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LIV KRISTINE сообщила о том, что работает над новым ЕР, в который войдет четыре новых трека, созданных совместно с Tommy Olsson'ом из ToT и пять концертных треков, записанных в рамках выступления в 2019 году в Nagold, Germany.

Former LEAVES' EYES Vocalist LIV KRISTINE Reveals First Details Of New EP



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