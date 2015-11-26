сегодня



LIV KRISTINE выпустит ЕР



LIV KRISTINE сообщила о том, что работает над новым ЕР, в который войдет четыре новых трека, созданных совместно с Tommy Olsson'ом из ToT и пять концертных треков, записанных в рамках выступления в 2019 году в Nagold, Germany.







+1 -1



просмотров: 280

