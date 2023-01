сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE



LIV KRISTINE выпустит новую работу, получившую название “River Of Diamonds”, 21 апреля на Metalville Records. Все песни для этой работы сочинил Tommy Olsson (Theatre of Tragedy, Long Night). Fernando (Moonspell) записал партии для “River of Diamonds”, сестра Liv Kristine, Carmen Elise Espenæs (Savn, Midnattsol) приняла участие в записи “Love Me High”, муж Liv, Michael Espenæs привнес магию в композицию Jon Lord’а “Pictured Within”, а партии клавиш и фортепиано для хита “True Colours” (Cindy Lauper) записал Ecor (Rocco Cogliati).



Трек-лист:



Our immortal Day

No Makeup

Maligna

Gravity

In Your Blue Eyes

River of Diamonds

Pictured Within

Shaolin Me

Love Me High

Serenity

If I am Dreaming

True Colours http://www.livkristine.de





+1 -0



просмотров: 367