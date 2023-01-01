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*Новое видео METALLICA 50
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Liv Kristine

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2 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

24 янв 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE

12 янв 2023 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

23 мар 2022 : 		 Переиздание LIV KRISTINE выйдет летом

19 апр 2021 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

1 апр 2021 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет в этом году

19 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР весной

15 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР

1 май 2020 : 		 LEGO-видео на кавер-версию хита ARMY OF LOVERS при участии LIV KRISTINE

3 мар 2020 : 		 LIV KRISTINE записывает новый альбом

7 янв 2020 : 		 Новый сингл LIV KRISTINE

10 дек 2019 : 		 LIV KRISTINE выпустит сингл, написанный в соавторстве с бывшим коллегой по THEATRE OF TRAGEDY

12 дек 2017 : 		 LIV KRISTINE исполняет BLACK SABBATH

24 ноя 2016 : 		 Бывшая вокалистка LEAVES' EYES: «Они поступили непрофессионально»

24 окт 2016 : 		 Видео с выступления LIV KRISTINE

9 май 2016 : 		 LIV KRISTINE споёт на новом сингле TANZWUT

6 май 2016 : 		 LIV KRISTINE работает с бывшими участниками THEATRE OF TRAGEDY

21 апр 2016 : 		 LIV KRISTINE собирается сотрудничать с бывшим вокалистом THEATRE OF TRAGEDY

8 дек 2015 : 		 Автограф-сессия LIV KRISTINE в Петербурге

30 ноя 2015 : 		 Трейлер нового тура LIV KRISTINE

25 ноя 2015 : 		 Новый сет-лист и даты выступлений LIV KRISTINE

30 сен 2015 : 		 LIV KRISTINE рассказала о предстоящем туре вместе с бывшим вокалистом THEATRE OF TRAGEDY

14 авг 2015 : 		 LIV KRISTINE и Raymond определились с сет-листом

14 окт 2014 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

8 окт 2014 : 		 Новая песня LIV KRISTINE

12 сен 2014 : 		 Семплы новых песен LIV KRISTINE
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|||| 2 мар 2023

Видео с текстом от LIV KRISTINE



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LIV KRISTINE опубликовала официальное видео с текстом к новому синглу "River of Diamonds".




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