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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
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Liv Kristine

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20 мар 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

2 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

24 янв 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE

12 янв 2023 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

23 мар 2022 : 		 Переиздание LIV KRISTINE выйдет летом

19 апр 2021 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

1 апр 2021 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет в этом году

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15 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР

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3 мар 2020 : 		 LIV KRISTINE записывает новый альбом

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10 дек 2019 : 		 LIV KRISTINE выпустит сингл, написанный в соавторстве с бывшим коллегой по THEATRE OF TRAGEDY

12 дек 2017 : 		 LIV KRISTINE исполняет BLACK SABBATH

24 ноя 2016 : 		 Бывшая вокалистка LEAVES' EYES: «Они поступили непрофессионально»

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9 май 2016 : 		 LIV KRISTINE споёт на новом сингле TANZWUT

6 май 2016 : 		 LIV KRISTINE работает с бывшими участниками THEATRE OF TRAGEDY

21 апр 2016 : 		 LIV KRISTINE собирается сотрудничать с бывшим вокалистом THEATRE OF TRAGEDY

8 дек 2015 : 		 Автограф-сессия LIV KRISTINE в Петербурге

30 ноя 2015 : 		 Трейлер нового тура LIV KRISTINE

25 ноя 2015 : 		 Новый сет-лист и даты выступлений LIV KRISTINE

30 сен 2015 : 		 LIV KRISTINE рассказала о предстоящем туре вместе с бывшим вокалистом THEATRE OF TRAGEDY

14 авг 2015 : 		 LIV KRISTINE и Raymond определились с сет-листом

14 окт 2014 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

8 окт 2014 : 		 Новая песня LIV KRISTINE
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Новое видео LIV KRISTINE



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In Your Blue Eyes, новое видео LIV KRISTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “River Of Diamonds”, выход которого намечен на 21 апреля на Metalville Records:

Our immortal Day
No Makeup
Maligna
Gravity
In Your Blue Eyes
River of Diamonds
Pictured Within
Shaolin Me
Love Me High
Serenity
If I am Dreaming
True Colours




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