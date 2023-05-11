сегодня



Новое видео LIV KRISTINE



“River Of Diamonds”, новое видео LIV KRISTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “River Of Diamonds”, выход которого состоялся 21 апреля на Metalville Records:



Our immortal Day

No Makeup

Maligna

Gravity

In Your Blue Eyes

River of Diamonds

Pictured Within

Shaolin Me

Love Me High

Serenity

If I am Dreaming

True Colours







+0 -2



( 2 ) просмотров: 299

