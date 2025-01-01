Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 84
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком 13
*GUNS N' ROSES нашли барабанщика 12
*Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 84
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
[= ||| все новости группы



*

Liv Kristine

*



23 мар 2025 : 		 LIV KRISTINE работает с детьми

24 фев 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE

7 ноя 2024 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

20 фев 2024 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

6 фев 2024 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

24 дек 2023 : 		 Дебютный альбом LIV KRISTINE выйдет на виниле

8 июн 2023 : 		 LIV KRISTINE: «Начался второй этап моей жизни»

11 май 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

30 мар 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

20 мар 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

2 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

24 янв 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE

12 янв 2023 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

23 мар 2022 : 		 Переиздание LIV KRISTINE выйдет летом

19 апр 2021 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

1 апр 2021 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет в этом году

19 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР весной

15 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР

1 май 2020 : 		 LEGO-видео на кавер-версию хита ARMY OF LOVERS при участии LIV KRISTINE

3 мар 2020 : 		 LIV KRISTINE записывает новый альбом

7 янв 2020 : 		 Новый сингл LIV KRISTINE

10 дек 2019 : 		 LIV KRISTINE выпустит сингл, написанный в соавторстве с бывшим коллегой по THEATRE OF TRAGEDY

12 дек 2017 : 		 LIV KRISTINE исполняет BLACK SABBATH

24 ноя 2016 : 		 Бывшая вокалистка LEAVES' EYES: «Они поступили непрофессионально»

24 окт 2016 : 		 Видео с выступления LIV KRISTINE

9 май 2016 : 		 LIV KRISTINE споёт на новом сингле TANZWUT
Показать далее
| - |

|||| 23 мар 2025

LIV KRISTINE работает с детьми



zoom
LIV KRISTINE в недавнем интервью рассказала о том, как помогает особым детям недалеко от своего дома в Швейцарии:

«По-моему, я наткнулась на эту тему, но она всегда была рядом, потому что я выросла среди детей с особыми потребностями. У моей мамы было что-то вроде детского сада, где воспитывались дети с особыми потребностями, которые по каким-то причинам не могли попасть в обычный детский сад. Так что я выросла среди очень особенных, красивых детей, даже в моем возрасте. И мы были настоящей бандой, проводили время вместе на природе, потому что я выросла в сельской местности Норвегии. Там было достаточно места, чтобы быть свободным. Эти дети были мне как братья и сестры. У меня есть одна сестра — она младше меня на семь лет, — и моя мама тогда не занималась детским садом, но когда я была совсем маленькой, это была моя повседневная жизнь. И я не ходила в детский сад; я сама не пошла в детский сад, потому что я выбрала — и я рада, что меня тогда спросили, — я выбрала остаться дома, потому что у меня было прекрасное детство со свободой, временами года и другими детьми, с которыми можно было играть, действительно особенными юными человеческими существами. И так было всегда. А потом, в 2016 году, когда я была вынуждена покинуть LEAVES' EYES и в моей жизни произошел большой кризис, катастрофа и разрыв, личностный разрыв, мне пришлось задуматься о том, как я буду заботиться о своей семье в финансовом плане? Мне нужно было найти жилье. А через пару лет наступил период COVID. Мне очень повезло, что я нашла работу в этой области еще до COVID. Так что в то время я была в безопасности».

Возвращаясь к тому, как она нашла свою нынешнюю работу, работая с детьми с особыми потребностями, она сказала:

«Я просто взяла трубку и позвонила кому-то, потому что увидела объявление: »Нам нужен кто-то, кто позаботится об одном особенном мальчике с аутизмом". И это был такой звонок: «Хорошо, просто позвони им и расскажи, кто ты». И я никогда не обучалась в этой сфере. Хотела бы я это сделать, но с тех пор я была занята в специальных школах и на специальных занятиях. Так что все это стало частью меня; жизнь сложилась именно так. И я просто люблю это дело, как музыку. Я никогда не училась музыке, и эта работа с детьми, работа музыкантом - это то, чему я не училась, но это случилось со мной. Так что, да, это дает мне ощущение, что все хорошо именно в том, как сложилась жизнь, потому что она показала мне те области, с которыми я по-настоящему резонирую. Я могу быть по-настоящему аутентичной, и это большая привилегия, но для этого нужно иметь мужество, потому что я могла бы работать в другой сфере, в сфере, где можно заработать много денег и стать рок-звездой. Но нет, я выбрала нечто другое, то есть себя. И я изучала лингвистику, так что все это связано с тем, чем я занимаюсь сегодня — пишу тексты песен и работаю с детьми. Так что всё сложилось прекрасно после большого краха. [Смеется]».

Во время той же беседы она также рассказала о еще одной большой перемене в своей жизни, которая произойдет в этом году:

 «Всего полгода назад мы решили переехать обратно в Норвегию, потому что сейчас мы живем в Швейцарии. Раньше я жила в Германии, в течение 20 лет, и мой сын родился в Германии, так что переезд в Швейцарию был серьезным шагом". Птица улетела, и мама тоже улетела. А теперь мы переезжаем в Норвегию. И это было то, чего я не ожидала. Я собиралась провести еще пару лет со своей семьей здесь, в Швейцарии. Я думала, что это произойдет не так скоро и не так быстро. А потом вдруг стало ясно, что все складывается в единое целое, частички и фрагменты складываются в пазл. И вот сообщение: мы переезжаем в Норвегию в июле. Так что, да, все в порядке. Но я пыталась отмахнуться от этого, типа: «Нет, сейчас этого не будет». Но это случилось. И это здорово, что я открыла глаза, потому что там меня ждут огромные возможности. И мы собираемся даже купить дом моего отца во фьорде. Моя бабушка просто в восторге. Ей сейчас исполняется 90 лет, и она в полном восторге, и она пообещала мне прожить еще 10 лет. Она хочет перешагнуть 100-летний рубеж. Так что происходит много прекрасных событий. Так что я очень рада, что сумела открыть глаза. [ Смеется ] Мы переезжаем в Норвегию!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 151

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом