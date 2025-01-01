23 мар 2025



LIV KRISTINE работает с детьми



LIV KRISTINE в недавнем интервью рассказала о том, как помогает особым детям недалеко от своего дома в Швейцарии:



«По-моему, я наткнулась на эту тему, но она всегда была рядом, потому что я выросла среди детей с особыми потребностями. У моей мамы было что-то вроде детского сада, где воспитывались дети с особыми потребностями, которые по каким-то причинам не могли попасть в обычный детский сад. Так что я выросла среди очень особенных, красивых детей, даже в моем возрасте. И мы были настоящей бандой, проводили время вместе на природе, потому что я выросла в сельской местности Норвегии. Там было достаточно места, чтобы быть свободным. Эти дети были мне как братья и сестры. У меня есть одна сестра — она младше меня на семь лет, — и моя мама тогда не занималась детским садом, но когда я была совсем маленькой, это была моя повседневная жизнь. И я не ходила в детский сад; я сама не пошла в детский сад, потому что я выбрала — и я рада, что меня тогда спросили, — я выбрала остаться дома, потому что у меня было прекрасное детство со свободой, временами года и другими детьми, с которыми можно было играть, действительно особенными юными человеческими существами. И так было всегда. А потом, в 2016 году, когда я была вынуждена покинуть LEAVES' EYES и в моей жизни произошел большой кризис, катастрофа и разрыв, личностный разрыв, мне пришлось задуматься о том, как я буду заботиться о своей семье в финансовом плане? Мне нужно было найти жилье. А через пару лет наступил период COVID. Мне очень повезло, что я нашла работу в этой области еще до COVID. Так что в то время я была в безопасности».



Возвращаясь к тому, как она нашла свою нынешнюю работу, работая с детьми с особыми потребностями, она сказала:



«Я просто взяла трубку и позвонила кому-то, потому что увидела объявление: »Нам нужен кто-то, кто позаботится об одном особенном мальчике с аутизмом". И это был такой звонок: «Хорошо, просто позвони им и расскажи, кто ты». И я никогда не обучалась в этой сфере. Хотела бы я это сделать, но с тех пор я была занята в специальных школах и на специальных занятиях. Так что все это стало частью меня; жизнь сложилась именно так. И я просто люблю это дело, как музыку. Я никогда не училась музыке, и эта работа с детьми, работа музыкантом - это то, чему я не училась, но это случилось со мной. Так что, да, это дает мне ощущение, что все хорошо именно в том, как сложилась жизнь, потому что она показала мне те области, с которыми я по-настоящему резонирую. Я могу быть по-настоящему аутентичной, и это большая привилегия, но для этого нужно иметь мужество, потому что я могла бы работать в другой сфере, в сфере, где можно заработать много денег и стать рок-звездой. Но нет, я выбрала нечто другое, то есть себя. И я изучала лингвистику, так что все это связано с тем, чем я занимаюсь сегодня — пишу тексты песен и работаю с детьми. Так что всё сложилось прекрасно после большого краха. [Смеется]».



Во время той же беседы она также рассказала о еще одной большой перемене в своей жизни, которая произойдет в этом году:



«Всего полгода назад мы решили переехать обратно в Норвегию, потому что сейчас мы живем в Швейцарии. Раньше я жила в Германии, в течение 20 лет, и мой сын родился в Германии, так что переезд в Швейцарию был серьезным шагом". Птица улетела, и мама тоже улетела. А теперь мы переезжаем в Норвегию. И это было то, чего я не ожидала. Я собиралась провести еще пару лет со своей семьей здесь, в Швейцарии. Я думала, что это произойдет не так скоро и не так быстро. А потом вдруг стало ясно, что все складывается в единое целое, частички и фрагменты складываются в пазл. И вот сообщение: мы переезжаем в Норвегию в июле. Так что, да, все в порядке. Но я пыталась отмахнуться от этого, типа: «Нет, сейчас этого не будет». Но это случилось. И это здорово, что я открыла глаза, потому что там меня ждут огромные возможности. И мы собираемся даже купить дом моего отца во фьорде. Моя бабушка просто в восторге. Ей сейчас исполняется 90 лет, и она в полном восторге, и она пообещала мне прожить еще 10 лет. Она хочет перешагнуть 100-летний рубеж. Так что происходит много прекрасных событий. Так что я очень рада, что сумела открыть глаза. [ Смеется ] Мы переезжаем в Норвегию!»







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