Переиздание LIV KRISTINE выйдет летом



19 августа на Allegro Talent Media состоится выход обновлённой версии альбома LIV KRISTINE "Enter My Religion", ремастеринг которой проводил Andy Classen, а новое оформление создано ArtWars Mediadesign. Альбом будет доступен на золотом и белом виниле + бонусном 7-дюймовом диске (тираж 300 копий), в двойном диджисливе (500 копий), в цифровом варианте и на кассете (100 копий).



Трек-лист:



"Over The Moon"

"Fake A Smile"

"All The Time In The World"

"My Revelation"

"Coming Home"

"Trapped In Your Labyrinth"

"Blue Emptiness"

"You Are The Night"

"Enter My Religion"

"Streets of Philadelphia"

"You Take Me Higher"

"For A Moment"

"Over The Moon" (demo)*

"Trapped In Your Labyrinth" (demo)*

"You Are The Night" (demo)*

"Streets Of Philadelphia" (demo)*

"You Take Me Higher" (demo)*

"Stjernenacht" (unreleased)*

"Woman In Me" (demo)*

"One Thought Closer" (unreleased)*

"Trapped In Your Labyrinth" (piano version)**

"Fake A Smile" (piano version)**

"Enter My Religion" (demo)***

"For A Moment" (demo)***





* Digi Sleeve bonus tracks only

** 7" bonus track only

*** Tape bonus tracks only







