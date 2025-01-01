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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 72
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Liv Kristine

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25 мар 2025 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

23 мар 2025 : 		 LIV KRISTINE работает с детьми

24 фев 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE

7 ноя 2024 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

20 фев 2024 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

6 фев 2024 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

24 дек 2023 : 		 Дебютный альбом LIV KRISTINE выйдет на виниле

8 июн 2023 : 		 LIV KRISTINE: «Начался второй этап моей жизни»

11 май 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

30 мар 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

20 мар 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

2 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

24 янв 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE

12 янв 2023 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

23 мар 2022 : 		 Переиздание LIV KRISTINE выйдет летом

19 апр 2021 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

1 апр 2021 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет в этом году

19 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР весной

15 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР

1 май 2020 : 		 LEGO-видео на кавер-версию хита ARMY OF LOVERS при участии LIV KRISTINE

3 мар 2020 : 		 LIV KRISTINE записывает новый альбом

7 янв 2020 : 		 Новый сингл LIV KRISTINE

10 дек 2019 : 		 LIV KRISTINE выпустит сингл, написанный в соавторстве с бывшим коллегой по THEATRE OF TRAGEDY

12 дек 2017 : 		 LIV KRISTINE исполняет BLACK SABBATH

24 ноя 2016 : 		 Бывшая вокалистка LEAVES' EYES: «Они поступили непрофессионально»

24 окт 2016 : 		 Видео с выступления LIV KRISTINE
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Видео с текстом от LIV KRISTINE



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LIV KRISTINE опубликовала официальное видео с текстом к новому треку “Ode To Life Pristine”




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