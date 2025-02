сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE



LIV KRISTINE представила обложку и трек-лист нового альбома Amor Vincit Omnia и будет выпущена 25 апреля на Metalville Records. Продюсером материала выступал Sascha Dannenberg из Twilight Sound Studio. Andy Classen (Stage One Studio) отвечал за мастеринг.



Трек-лист:



“Prelude”

“Amor Vincit Omnia”

“Ode to Life Pristine”

“12th February”

“Hold it with Your Life”

“Angel in Disguise”

“Sapphire Heaven”

“Unzip My Love”

“Melange (Whenaddictioncalls)”

“Tangerines”

“When Stillness Speaks”



Альбом был записан следующим составом:



Liv Kristine (lead vocals)

Sascha Dannenberger (guitars)

Tobias Glier (bass)

Roland Bliesener (keyboards)

Björn Etzel (drums)



Michael Espenæs (guest vocals). http://www.livkristine.de





