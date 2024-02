6 фев 2024



Видео с текстом от LIV KRISTINE



Первого марта впервые на виниле будет издан дебютный альбом LIV KRISTINE Deus ex Machina. Кроме того, он будет доступен и в виде двойного CD с бонус-треками:



CD1

"Requiem"

"Deus Ex Machina"

"In The Heart Of Juliet"

"3 a.m."

"Waves Of Green"

"Take Good Care"

"Huldra Part I"

"Portrait: Ei Tulle med Øyne Blå"

"Good Vibes Bad Vibes"

"Outro"





CD 2

"In The Heart Of Juliet" (Forever Mix)

"Huldra Part II"

"Good Vibes Bad Vibes" (Dance on Mix)

"3 a.m." (Late Night Version)

"3 a.m." (Club Mix)

"3 a.m." (Radio Mix)

"3 a.m." (Single Edit)

"3 a.m." (No Loop Mix)

"Deus Ex Machina" (Alternative Remix)

"Deus Ex Machina" (Guitar Extended)

"Deus Ex Machina" (Remix)

"Sun In The Stream"

"Sun In The Stream" (Demo 1999)

"Inamorata" (Live)

"Inamorata" (Demo 1999)

