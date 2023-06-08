8 июн 2023



LIV KRISTINE: «Начался второй этап моей жизни»



LIV KRISTINE в недавней беседе с "Side Jams With Bryan Reesman" рассказала, что вернулась к творчеству благодаря преподавательской деятельности:



«Это прекрасное чувство, потому что мне уже 47 лет, и я нахожусь в середине своей жизни. И "River of Diamonds" кажется первым альбомом моей второй жизни».



Первоначально она начала преподавать, когда её сын Леон, которому сейчас почти 20 лет, поступил в начальную школу в возрасте шести лет. Она и её бывший муж Alexander Krull (ATROCITY, LEAVES' EYES) выбрали частную школу в Германии, потому что они часто брали Леона с собой на гастроли.



«Участие в команде учителей дало мне некоторую свободу. Раньше я преподавала в начальной школе Леона, и это было 14 лет назад. Именно тогда начался мой процесс преподавания. Я не обучалась этому. Я изучала лингвистику, древние языки, иностранные языки, но я никогда не занималась той частью, которая необходима, чтобы стать учителем. Но это всегда было у меня в крови. Поэтому, когда директор начальной школы Леона попросил меня поддержать его школу, я согласилась. Это дало нам некоторую свободу, чтобы взять Леона в поездку, и потом так продолжалось с каждой школой, в которую ходил Леон».







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