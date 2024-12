сегодня



BIG BIG TRAIN переиздают альбом весной



BIG BIG TRAIN сообщили о том, что 21 марта состоится выход переиздания альбома Bard, в оригинале выпущенного в 2002 году. Он был полностью пересведен Rob'ом Aubrey:



"The Last English King"

"Broken English"

"This is Where We Came In"

"Harold Rex Interfectus Est"

"Blacksmithing"

"Malfosse"

"Love Is Her Thing"

"How The Earth From This Place Has Power Over Fire"

"A Short Visit to Earth"

"For Winter"

"A Long Finish"

"Headlands"

"The Last English King" (Live 2024 version)











