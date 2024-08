сегодня



Концертное видео BIG BIG TRAIN



"Love Is The Light", новое концертное видео группы BIG BIG TRAIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из концертного релиза A Flare On The Lens, выходящего 13 сентября:



“Folklore”*

“The Connection Plan”*

“Curator Of Butterflies”*

“Summoned By Bells”*

“Drums & Brass 2023”*

“Love Is The Light”*

“A Boy In Darkness”*

“Apollo”*

“Acoustic Medley”

“East Coast Racer”*

“Victorian Brickwork”*

“Oblivion”

“Swan Hunter”

“Keeper Of Abbeys”

“Brooklands”

“Hedgerow”

“Telling The Bees”

“Judas Unrepentant”







