CHRIS JERICHO, PHIL DEMMEL в новом сингле JAMES DURBIN



"Kings Before You", новая песня бывшего вокалиста QUITE RIOT JAMES'a DURBIN'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Beast Awakens", выход которого запланирован на 12 февраля на Frontiers Music Srl. В качестве гостей в записи трека принимали участие Chris Jericho (FOZZY) и Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, VIO-LENCE).



















