JAMES DURBIN представил новое видео

"The Prince Of Metal", новое видео группы DURBIN, основанной бывшим вокалистом QUITE RIOT JAMES'ом DURBIN'ом, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Beast Awakens", выходящего 12 февраля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. The Prince Of Metal
02. Kings Before You (feat. Chris Jericho and Phil Demmel)
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