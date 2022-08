сегодня



JAMES DURBIN исполнил кавер-версию песни JUDAS PRIEST



Бывший вокалист QUIET RIOT James Durbin отыграл свой первый концерт под именем DURBIN 26 августа в клубе Bottom Of The Hill в Сан-Франциско, Калифорния. В сет-лист DURBIN вошла кавер-версия классической песни JUDAS PRIEST "The Ripper".















