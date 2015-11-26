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James Durbin

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JAMES DURBIN: «Чему я научился в QUIET RIOT? Да...»



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JAMES DURBIN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, чему он научился, оказавшись в лагере ветеранов хард-рока:

«Ну, если говорить коротко — ничему. Я не научился ничему, чего бы не знал до этого. Долгое время я думал, что это то, чего я очень хочу, — прийти в группу и петь там, быть в команде, которая долгие годы существует, и всё в таком духе; несколько раз подобное почти получалось, я проходил какие-то прослушивания и что-то подобное, но всё было просто случайностью.

Но что интересно — я ничему не научился. Мне очень нравилось выступать и я получал массу удовольствия от туров, у меня остались прекрасные воспоминания. Но, конечно же, никуда не денешься и от чего-то плохого, но держаться за подобное не имеет смысла, я всё отпустил. Но стрессовых моментов было много.

Знаете, если всё-таки говорить о том, что я приобрёл, так это понимание, что если у тебя было много стресса и есть возможность подобного избежать, стоит ли выбирать очередной стресс? Думаю, этот урок я усвоил из этого сотрудничества. И это не самое простое для принятия решение. Есть много положительного и кайфового, но ваша жизнь только ваша, и вы должны принимать решения и понимать, что лучше для вас и вашей семьи, и интересы семьи должны быть выше всего остального, так как она важнее всего.

Это сложное решение, но оглядываясь назад, могу сказать, что решение правильное. Потому что я ни на что не променяю время со своей семьёй».

JAMES DURBIN





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