DAVID ELLEFSON и JAMES DURBIN записали кавер-версию JUDAS PRIEST
DAVID ELLEFSON и JAMES DURBIN записали кавер-версию JUDAS PRIEST "Metal Gods". Полный состав на записи:
James Durbin - Lead Vocals
David Ellefson - Bass Guitar
Andy Martongelli - Lead & Rhythm Guitars
Walter Cianciusi - Lead Guitars
Paolo Caridi - Drums
David: «Поскольку мы объявляем даты следующего цикла гастролей «Bass Warrior» на 2025 год, нам показалось уместным выпустить новый трек, который так четко идентифицирует музыку хэви-металл, — трек наших любимых JUDAS PRIEST! И сделать это с нашим другом James Durbin на вокале. У него потрясающий голос, и он даже выступал с великими PRIEST на шоу «American Idol», так что эта история сложилась сама собой».
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