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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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James Durbin

*



20 ноя 2024 : 		 DAVID ELLEFSON и JAMES DURBIN записали кавер-версию JUDAS PRIEST

2 июн 2024 : 		 Новое видео DURBIN

25 янв 2024 : 		 Новое видео DURBIN

19 дек 2023 : 		 Новое видео DURBIN

30 авг 2022 : 		 JAMES DURBIN исполнил кавер-версию песни JUDAS PRIEST

27 июн 2021 : 		 Новое видео DURBIN

15 июн 2021 : 		 Новое видео DURBIN

19 мар 2021 : 		 JAMES DURBIN: «Чему я научился в QUIET RIOT? Да...»

14 фев 2021 : 		 Новая песня DURBIN

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20 ноя 2020 : 		 JAMES DURBIN нашел лейбл
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DAVID ELLEFSON и JAMES DURBIN записали кавер-версию JUDAS PRIEST



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DAVID ELLEFSON и JAMES DURBIN записали кавер-версию JUDAS PRIEST "Metal Gods". Полный состав на записи:

James Durbin - Lead Vocals
David Ellefson - Bass Guitar
Andy Martongelli - Lead & Rhythm Guitars
Walter Cianciusi - Lead Guitars
Paolo Caridi - Drums

David: «Поскольку мы объявляем даты следующего цикла гастролей «Bass Warrior» на 2025 год, нам показалось уместным выпустить новый трек, который так четко идентифицирует музыку хэви-металл, — трек наших любимых JUDAS PRIEST! И сделать это с нашим другом James Durbin на вокале. У него потрясающий голос, и он даже выступал с великими PRIEST на шоу «American Idol», так что эта история сложилась сама собой».




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