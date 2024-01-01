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DAVID ELLEFSON и JAMES DURBIN записали кавер-версию JUDAS PRIEST



DAVID ELLEFSON и JAMES DURBIN записали кавер-версию JUDAS PRIEST "Metal Gods". Полный состав на записи:



James Durbin - Lead Vocals

David Ellefson - Bass Guitar

Andy Martongelli - Lead & Rhythm Guitars

Walter Cianciusi - Lead Guitars

Paolo Caridi - Drums



David: «Поскольку мы объявляем даты следующего цикла гастролей «Bass Warrior» на 2025 год, нам показалось уместным выпустить новый трек, который так четко идентифицирует музыку хэви-металл, — трек наших любимых JUDAS PRIEST! И сделать это с нашим другом James Durbin на вокале. У него потрясающий голос, и он даже выступал с великими PRIEST на шоу «American Idol», так что эта история сложилась сама собой».







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