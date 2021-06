сегодня



Новое видео DURBIN



JAMES DURBIN опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение композиции "Necromancer". Этот трек взят из дебютной пластинки музыканта, получившей название "The Beast Awakens" и выпущенной 12 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. The Prince Of Metal



02. Kings Before You (feat. Chris Jericho and Phil Demmel)



03. Into The Flames



04. Sacred Mountain



05. The Beast Awakens



06. Evil Eyes



07. Necromancer



08. Riders On The Wind



09. Calling Out For Midnight



10. Battle Cry



11. By The Horns



12. Rise To Valhalla







+0 -0



просмотров: 124