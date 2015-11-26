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James Durbin

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Новая песня DURBIN



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"The Beast Awakens", новая песня группы DURBIN, основанной бывшим вокалистом QUITE RIOT JAMES'ом DURBIN'ом, доступна ниже. Она взята из альбома "The Beast Awakens", выпущенного 12 февраля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. The Prince Of Metal

02. Kings Before You (feat. Chris Jericho and Phil Demmel)

03. Into The Flames

04. Sacred Mountain

05. The Beast Awakens

06. Evil Eyes

07. Necromancer

08. Riders On The Wind

09. Calling Out For Midnight

10. Battle Cry

11. By The Horns

12. Rise To Valhalla



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