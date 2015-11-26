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Новая песня DURBIN
"The Beast Awakens", новая песня группы DURBIN, основанной бывшим вокалистом QUITE RIOT JAMES'ом DURBIN'ом, доступна ниже. Она взята из альбома "The Beast Awakens", выпущенного 12 февраля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. The Prince Of Metal
02. Kings Before You (feat. Chris Jericho and Phil Demmel)
03. Into The Flames
04. Sacred Mountain
05. The Beast Awakens
06. Evil Eyes
07. Necromancer
08. Riders On The Wind
09. Calling Out For Midnight
10. Battle Cry
11. By The Horns
12. Rise To Valhalla
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