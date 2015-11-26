Новое видео DURBIN

JAMES DURBIN опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение композиции "Riders On The Wind". Этот трек взят из дебютной пластинки музыканта, получившей название "The Beast Awakens" и выпущенной 12 февраля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. The Prince Of Metal
02. Kings Before You (feat. Chris Jericho and Phil Demmel)
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