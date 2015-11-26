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James Durbin

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|||| 6 дек 2020

CHRIS JERICHO, PHIL DEMMEL в новом видео JAMES DURBIN



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"Kings Before You", новое видео бывшего вокалиста QUITE RIOT JAMES'a DURBIN'a, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Beast Awakens", выход которого запланирован на 12 февраля на Frontiers Music Srl. В качестве гостей в записи трека принимали участие Chris Jericho (FOZZY) и Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, VIO-LENCE).

Ex-QUIET RIOT Singer JAMES DURBIN Releases 'Kings Before You' Video Feat. CHRIS JERICHO, PHIL DEMMEL





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