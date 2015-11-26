6 дек 2020



CHRIS JERICHO, PHIL DEMMEL в новом видео JAMES DURBIN



"Kings Before You", новое видео бывшего вокалиста QUITE RIOT JAMES'a DURBIN'a, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Beast Awakens", выход которого запланирован на 12 февраля на Frontiers Music Srl. В качестве гостей в записи трека принимали участие Chris Jericho (FOZZY) и Phil Demmel (ex-MACHINE HEAD, VIO-LENCE).













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