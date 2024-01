сегодня



Новое видео DURBIN



"Hallows", новое видео группы DURBIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Screaming Steel", выходящего 16 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Made Of Metal

02. Screaming Steel

03. Where They Stand

04. Hallows

05. Power Of The Reaper

06. Blazing High

07. Beyond The Night

08. The Worshipper - 1897

09. Tear Them Down

10. Rebirth







