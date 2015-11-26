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JAMES DURBIN — об уходе из QUIET RIOT



JAMES DURBIN в рамках недавнего интервью рассказал о причинах ухода из QUIET RIOT буквально за два месяца до релиза "Hollywood Cowboys":



«Просто есть определённые методы, в соответствии с которыми некоторые люди занимаются бизнесом. И я из тех людей, которые всегда держат своё слово. Я сказал им, что возьму на себя обязательства по этому делу настолько, насколько смогу, и буду делать это столько, сколько мне будет интересно. И я хотел остаться на борту, продвигать этот альбом и довести его до конца года, как и обещал. Но они так не договаривались. Так что каждому своё, и я должен уважать это решение, которое я принимаю. Они приняли решение, которое, как они думали, будет тем решением, которое они должны принять. А бизнес есть бизнес. Мы просто не могли прийти к соглашению о новых условиях или что-то в этом роде».































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