Стрим от THE BLACK DAHLIA MURDER



THE BLACK DAHLIA MURDER восемнадцатого декабря проведут виртуальное шоу "Yule 'Em All: A Holiday Variety Extravaganza", в рамках которого будут задействованы специальные гости и многое другое. Билеты доступны по этому адресу.







