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The Black Dahlia Murder

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23 ноя 2020 : 		 Стрим от THE BLACK DAHLIA MURDER

10 май 2020 : 		 Видео с выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

26 апр 2020 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от THE BLACK DAHLIA MURDER

15 мар 2020 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

10 мар 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

5 фев 2020 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

25 апр 2018 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

24 окт 2017 : 		 Переиздания THE BLACK DAHLIA MURDER выйдут осенью

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

5 окт 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

20 сен 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 авг 2017 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

17 фев 2016 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

9 фев 2016 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER расстались с гитаристом

29 сен 2015 : 		 Успехи в чартах THE BLACK DAHLIA MURDER

19 сен 2015 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

16 сен 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

20 авг 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 июл 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

24 июн 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

10 июн 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в сентябре

12 фев 2015 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER планируют выпустить новый альбом

15 апр 2014 : 		 Новый DVD THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в мае

24 июн 2013 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER
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Стрим от THE BLACK DAHLIA MURDER



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THE BLACK DAHLIA MURDER восемнадцатого декабря проведут виртуальное шоу "Yule 'Em All: A Holiday Variety Extravaganza", в рамках которого будут задействованы специальные гости и многое другое. Билеты доступны по этому адресу.

THE BLACK DAHLIA MURDER Announces



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