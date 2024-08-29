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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 48
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 31
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The Black Dahlia Murder

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29 авг 2024 : 		 Новый альбом группы THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

20 авг 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

6 авг 2024 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

4 июл 2024 : 		 Демонстрационное видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

14 июн 2024 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

1 ноя 2022 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER отыграли первое шоу после смерти вокалиста

19 окт 2022 : 		 Трейлер нового релиза THE BLACK DAHLIA MURDER

15 сен 2022 : 		 Новый состав THE BLACK DAHLIA MURDER

13 май 2022 : 		 EXODUS и TESTAMENT почтили память вокалиста THE BLACK DAHLIA MURDER

12 май 2022 : 		 Музыканты о смерти вокалиста THE BLACK DAHLIA MURDER

12 май 2022 : 		 Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER

4 дек 2020 : 		 Фрагмент выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

23 ноя 2020 : 		 Стрим от THE BLACK DAHLIA MURDER

10 май 2020 : 		 Видео с выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

26 апр 2020 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от THE BLACK DAHLIA MURDER

15 мар 2020 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

10 мар 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

5 фев 2020 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

25 апр 2018 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

24 окт 2017 : 		 Переиздания THE BLACK DAHLIA MURDER выйдут осенью

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

5 окт 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

20 сен 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 авг 2017 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER
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Новый альбом группы THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания



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Deflorate, новый альбом группы THE BLACK DAHLIA MURDER, доступен для прослушивания ниже.




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29 авг 2024
F
Frostauskas
- Вы кем работаете?
- Флористом.
- И что самое хорошее в вашей работе?
- Дефлорация.
29 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Frostauskas, ну, в контексте флористики дефлорацией возможно называют срезание цветка с куста, но это не точно)
Like!1
29 авг 2024
C
Claus
Точно новый альбом?

просмотров: 115

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