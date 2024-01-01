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The Black Dahlia Murder

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Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER



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"Aftermath", новое видео группы THE BLACK DAHLIA MURDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Servitude", выходящего 27 сентября на Metal Blade Records:

01. Evening Ephemeral
02. Panic Hysteric
03. Aftermath
04. Cursed Creator
05. An Intermission
06. Asserting Dominion
07. Servitude
08. Mammoth's Hand
09. Transcosmic Blueprint
10. Utopia Black




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