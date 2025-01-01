Из THE BLACK DAHLIA MURDER ушел гитарист

Brandon Ellis сообщил о своем уходе из THE BLACK DAHLIA MURDER. Музыкант появился в составе коллектива в 2016 и успел записать с группой три альбома:
«Недавно я расстался с THE BLACK DAHLIA MURDER.
Я благодарен за 9 лет, проведенных с этой культовой группой, и за то, что мне выпала редкая честь создавать музыку с легендарным Тревором Стрнадом. Я горжусь своим вкладом в наследие коллектива и всем тем, чего мы достигли вместе.
К сожалению, пришло время, когда я должен закрыть эту главу и начать следующую.
Я хотел бы поблагодарить поклонников за ту поддержку, которую они оказывали нам все эти годы, и пожелать группе всего наилучшего во всех будущих начинаниях».
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