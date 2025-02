сегодня



Из THE BLACK DAHLIA MURDER ушел гитарист



Brandon Ellis сообщил о своем уходе из THE BLACK DAHLIA MURDER. Музыкант появился в составе коллектива в 2016 и успел записать с группой три альбома:



«Недавно я расстался с THE BLACK DAHLIA MURDER.



Я благодарен за 9 лет, проведенных с этой культовой группой, и за то, что мне выпала редкая честь создавать музыку с легендарным Тревором Стрнадом. Я горжусь своим вкладом в наследие коллектива и всем тем, чего мы достигли вместе.



К сожалению, пришло время, когда я должен закрыть эту главу и начать следующую.



Я хотел бы поблагодарить поклонников за ту поддержку, которую они оказывали нам все эти годы, и пожелать группе всего наилучшего во всех будущих начинаниях».











