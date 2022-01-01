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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 19
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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The Black Dahlia Murder

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1 ноя 2022 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER отыграли первое шоу после смерти вокалиста

19 окт 2022 : 		 Трейлер нового релиза THE BLACK DAHLIA MURDER

15 сен 2022 : 		 Новый состав THE BLACK DAHLIA MURDER

13 май 2022 : 		 EXODUS и TESTAMENT почтили память вокалиста THE BLACK DAHLIA MURDER

12 май 2022 : 		 Музыканты о смерти вокалиста THE BLACK DAHLIA MURDER

12 май 2022 : 		 Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER

4 дек 2020 : 		 Фрагмент выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

23 ноя 2020 : 		 Стрим от THE BLACK DAHLIA MURDER

10 май 2020 : 		 Видео с выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

26 апр 2020 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от THE BLACK DAHLIA MURDER

15 мар 2020 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

10 мар 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

5 фев 2020 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

25 апр 2018 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

24 окт 2017 : 		 Переиздания THE BLACK DAHLIA MURDER выйдут осенью

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

5 окт 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

20 сен 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 авг 2017 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

17 фев 2016 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

9 фев 2016 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER расстались с гитаристом

29 сен 2015 : 		 Успехи в чартах THE BLACK DAHLIA MURDER

19 сен 2015 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

16 сен 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания
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THE BLACK DAHLIA MURDER отыграли первое шоу после смерти вокалиста



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THE BLACK DAHLIA MURDER 28 октября отыграли первое шоу после смерти вокалиста — партии вокала взял на себя Brian Eschbach.




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