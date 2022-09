сегодня



Новый состав THE BLACK DAHLIA MURDER



THE BLACK DAHLIA MURDER объявили о том. что 28 октября отпразднуют творческое наследие Тревора Стренда концертом в Детройте. Brian Eschbach займёт место у микрофона, а Ryan Knight вернётся в состав в качестве гитариста.



Brian: «Мы провели много дней, размышляя: "Неужели это конец?" Никто из нас не хотел, чтобы всё закончилось. Мы до сих пор ощущаем, что должны многое сделать. Я знаю, что Тревор продолжал бы выступать с этой группой, если бы я свернул на глубокий, тёмный путь и меня бы здесь не было. Это важнее, чем все мы. Когда мы наконец начали об этом говорить, то решили: "Давайте перестроим группу изнутри и посмотрим, захочет ли Ryan вернуться. А я возьмусь за вокал и посмотрим, что из этого выйдет". Я не могу выходить и изображать из себя Тревора или пытаться быть им. Я могу только исполнять музыку THE BLACK DAHLIA MURDER с уважением и стараться сделать это как можно более качественно. Я слышал выступления Тревора больше, чем кто-либо другой из ныне живущих».







