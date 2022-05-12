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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
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The Black Dahlia Murder

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12 май 2022 : 		 Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER

4 дек 2020 : 		 Фрагмент выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

23 ноя 2020 : 		 Стрим от THE BLACK DAHLIA MURDER

10 май 2020 : 		 Видео с выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

26 апр 2020 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от THE BLACK DAHLIA MURDER

15 мар 2020 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

10 мар 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

5 фев 2020 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

25 апр 2018 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

24 окт 2017 : 		 Переиздания THE BLACK DAHLIA MURDER выйдут осенью

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

5 окт 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

20 сен 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 авг 2017 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

17 фев 2016 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

9 фев 2016 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER расстались с гитаристом

29 сен 2015 : 		 Успехи в чартах THE BLACK DAHLIA MURDER

19 сен 2015 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

16 сен 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

20 авг 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 июл 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

24 июн 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

10 июн 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER выйдет в сентябре

12 фев 2015 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER планируют выпустить новый альбом
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Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER



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THE BLACK DAHLIA MURDER сообщили о смерти вокалиста группы, Тревора Странда. Ему был 41 год.




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12 май 2022
d
deathstar777
Верните мой 2007й. Another day, another nightmare.

просмотров: 362

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