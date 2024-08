сегодня



Профессиональное видео полного выступления THE BLACK DAHLIA MURDER



Профессиональное видео полного выступления THE BLACK DAHLIA MURDER, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"Aftermath"

"King's Of The Nightworld"

"Mamooth's Hand"

"What A Horrible Night To Have A Curse"

"Statutory Ape"

"Nightbringers"

"Everything Went Black"

"I Will Return"

"Deathmask Divine"







