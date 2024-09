30 сен 2024



Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER



"Panic Hysteric", новое видео группы THE BLACK DAHLIA MURDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Servitude", выпущенного 27 сентября на Metal Blade:



01. Evening Ephemeral

02. Panic Hysteric

03. Aftermath

04. Cursed Creator

05. An Intermission

06. Asserting Dominion

07. Servitude

08. Mammoth's Hand

09. Transcosmic Blueprint

10. Utopia Black







+0 -0



просмотров: 101