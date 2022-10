сегодня



Трейлер нового релиза THE BLACK DAHLIA MURDER



В оригинале запланированный к выпуску в июле этого года DVD THE BLACK DAHLIA MURDER "The Black Dahlia Murder's Yule 'Em All: A Holiday Variety Extravaganza" будет доступен с одиннадцатого ноября. Трейлер можно увидеть ниже.







