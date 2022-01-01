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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 16
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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The Black Dahlia Murder

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19 окт 2022 : 		 Трейлер нового релиза THE BLACK DAHLIA MURDER

15 сен 2022 : 		 Новый состав THE BLACK DAHLIA MURDER

13 май 2022 : 		 EXODUS и TESTAMENT почтили память вокалиста THE BLACK DAHLIA MURDER

12 май 2022 : 		 Музыканты о смерти вокалиста THE BLACK DAHLIA MURDER

12 май 2022 : 		 Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER

4 дек 2020 : 		 Фрагмент выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

23 ноя 2020 : 		 Стрим от THE BLACK DAHLIA MURDER

10 май 2020 : 		 Видео с выступления THE BLACK DAHLIA MURDER

26 апр 2020 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

20 апр 2020 : 		 Видео с текстом от THE BLACK DAHLIA MURDER

15 мар 2020 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

10 мар 2020 : 		 Обучающее видео от THE BLACK DAHLIA MURDER

5 фев 2020 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

25 апр 2018 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

24 окт 2017 : 		 Переиздания THE BLACK DAHLIA MURDER выйдут осенью

9 окт 2017 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

5 окт 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

20 сен 2017 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER

23 авг 2017 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

17 фев 2016 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

9 фев 2016 : 		 THE BLACK DAHLIA MURDER расстались с гитаристом

29 сен 2015 : 		 Успехи в чартах THE BLACK DAHLIA MURDER

19 сен 2015 : 		 Новое видео THE BLACK DAHLIA MURDER

16 сен 2015 : 		 Новый альбом THE BLACK DAHLIA MURDER доступен для прослушивания

20 авг 2015 : 		 Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER
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Трейлер нового релиза THE BLACK DAHLIA MURDER



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В оригинале запланированный к выпуску в июле этого года DVD THE BLACK DAHLIA MURDER "The Black Dahlia Murder's Yule 'Em All: A Holiday Variety Extravaganza" будет доступен с одиннадцатого ноября. Трейлер можно увидеть ниже.

THE BLACK DAHLIA MURDER Set To Release




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