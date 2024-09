сегодня



Концертное видео ANGRA 2005



Видео полного концерта ANGRA, состоявшегося третьего марта 2005 года в Токио, доступно ниже:



"Deus Ie Volt!"

"Spread Your Fire"

"Waiting Silence"

"Acid Rain"

"Nothing To Say"

"Carolina IV"

"No Pain For The Dead"

"Angels And Demons"

"Never Understand"

"Wishing Well"

- Aquiles Priester drum solo -

"Temple of Hate"

- Kiko Loureiro guitar solo -

"Rebirth"

"The Shadow Hunter"

"Angels Cry"







