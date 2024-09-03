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*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 36
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 29
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*DJ SLIPKNOT немного угорел 21
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Angra

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ANGRA берет паузу



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Группа ANGRA опубликовала следующее сообщение:

«Дорогие поклонники и друзья, со смешанными чувствами мы объявляем о перерыве в деятельности ANGRA. После более чем 11 лет интенсивной самоотдачи, сочинения, записи и выступлений в разных городах и странах по всему миру мы чувствуем, что пришло время остановиться и перезарядить наши батареи. Этот перерыв необходим для того, чтобы мы могли вернуться еще более сильными и вдохновленными.

Мы знаем, что нам будет тяжело держаться в стороне от выступлений ANGRA, и мы будем скучать по дружбе и прекрасным отношениям, которые сложились у нас как у группы. Мы искренне благодарны вам за безусловную поддержку и страсть, которую вы всегда проявляли к нашей музыке. Без вас ANGRA не была бы такой, какая она есть!

Прежде чем мы войдем в эту фазу творческого перерыва, у нас запланировано несколько особенных событий. Скоро мы выпустим наш акустический DVD, записанный в Ópera de Arame, которым мы очень гордимся. В октябре и ноябре мы отправимся в европейский тур, а с конца 2024 по март 2025 года начнется тур «Interlude», в рамках которого мы отметим 20-летие альбома «Temple Of Shadows» и исполним лучшие хиты за всю нашу карьеру. Мы приглашаем всех вас присоединиться к нам на этих последних концертах перед паузой, чтобы мы могли вместе отпраздновать эти незабываемые моменты.

Во время этого периода участники группы сосредоточатся на личных и профессиональных проектах. Мы всегда будем оставаться рядом с нашими поклонниками, так или иначе участвуя в этих начинаниях. Мы будем поддерживать связь через социальные сети и обещаем держать вас в курсе наших дальнейших действий. Следите за angra.net, чтобы узнать о датах концертов и пакетах Meet & Greet. До скорой встречи, и пусть музыка продолжает объединять нас!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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3 сен 2024
olly71
сдаётся мне что после паузы состав будет немного другим . Может Кико вернётся . Да ябы не прочь что бы итальяшку нафиг и вернули Эду если он сам этого хочет конечно. .

просмотров: 162

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