сегодня



Вики Корнелл вновь подала иск против SOUNDGARDEN



По данным TMZ, вдова Криса Корнелла подала в суд на оставшихся в живых членов SOUNDGARDEN из-за цены выкупа её доли в группе.



В иске Вики Корнелл утверждает, что Kim Thayil, Matt Cameron и Ben Shepherd предложили ей всего $300,000 за долю Криса. Эта сумма, по её словам, намного ниже реальной стоимости доли Криса Корнелла в SOUNDGARDEN, особенно учитывая тот факт, что группа получила предложение от внешнего инвестора в размере 16 миллионов долларов за мастер-плёнки SOUNDGARDEN.



В иске сказано:



«Члены группы сознательно предложили лишь незначительную часть истинной стоимости доли Криса в SOUNDGARDEN и некоторых связанных с ней компаниях, сделав смехотворно низкое предложение. И они это знают. До того, как сделать абсурдное предложение, SOUNDGARDEN ранее получили независимое предложение от третьей стороны — ведущего музыкального инвестора на много миллионов больше (хотя это предложение охватывало только записанную музыку и не включало в себя никаких других активов SOUNDGARDEN). Несмотря на то, что это предложение находилось на руках, участники группы предложили жене Криса и его несовершеннолетним детям жалкие гроши. На самом деле предложение группы настолько низкое, что его даже стыдно признавать, ведь оно меньше, чем Вики получала в течение одного года (2018) из одного источника дохода (мастер-записи SOUNDGARDEN).



Это не первый раз, когда участники группы пытаются лишить малолетних детей Криса с трудом заработанных плодов его труда и таланта. Вики уже однажды подала в суд на группу за отказ платить деньги, которые, как они признают, причитаются ей и несовершеннолетним детям Криса. Теперь же Вики, которая хотела избежать этого действия, была вынуждена, к сожалению, подать в суд, основываясь на продолжающейся практике группы, заключающейся в бессовестном поведении.



В ответ на неискреннее предложение ответчиков 17 декабря 2020 года Вики в ответ предложила ответчикам Kim'у Thayil'у, Matt'у Cameron'у, Hunter'у Benedict'у Shepherd'у разделить сумму по четыре миллиона долларов каждому — в общей сложности двенадцать миллионов долларов (12 000 000,00 долларов США) — за их коллективные интересы в SOUNDGARDEN и SOUNDGARDEN Related Entities.



29 декабря 2020 года ответчики безоговорочно отклонили предложение Вики о получении двенадцати миллионов долларов, отмечая, что члены группы не заинтересованы в продаже своих интересов в SOUNDGARDEN Partnership, "потому что эти интересы представляют работу их творческой жизни" — в этом заявлении одновременно они переоценивают себя (потому что ни Cameron, ни Shepherd не были первоначальными членами SOUNDGARDEN) и игнорируют факты (потому что подавляющее большинство работ группы — более 73 % — написаны Крисом, и потому что интерес Криса к SOUNDGARDEN Partnership также представляет "работу творческой жизни" Криса).



В последней попытке решить этот вопрос без судебного вмешательства (и без необходимости ещё одного судебного разбирательства), Вики предложила участникам группы по семь миллионов долларов, в общей сложности двадцать один миллион долларов ($21 000 000,00) — за их коллективные интересы в SOUNDGARDEN Partnership. Кроме того, в предложении Вики недвусмысленно отмечается, что если члены группы захотят поделиться основной информацией, её предложение на двадцать один миллион долларов вполне может быть увеличено. Члены группы отклонили предложение о двадцати одном миллионе долларов и в очередной раз отказались делиться базовыми данными.



Отказ членов группы от предложения семи миллионов долларов для каждого из их индивидуальных интересов подчёркивает необоснованность оскорбительного предложения ответчиков для интересов Криса в SOUNDGARDEN Partnership».



В ответ на иск представитель SOUNDGARDEN сообщил TMZ:



«По требованию Estate of Chris Cornell и в соответствии с требованиями законодательства штата Вашингтон оставшиеся в живых члены SOUNDGARDEN подали в адрес Estate of Chris Cornell четыре месяца назад предложение о выкупе интересов Estate of Chris Cornell в SOUNDGARDEN, рассчитанное уважаемым экспертом по оценке музыкальной индустрии Гэри Коэном. С тех пор члены группы продолжают пытаться урегулировать все споры с Cornell Estate и в своих нескольких попытках уладить это члены группы решили предложить в несколько раз больше, чем сумма, рассчитанная Коэном».



Представитель группы позже добавил:



«Этот спор никогда не был связан с деньгами группы. Это работа их жизни и их наследие».



Адвокат по недвижимости Корнелла, Марти Сингер, ответил в своём собственном заявлении:



«Утверждение группы, что этот спор каким-то образом не касается их денег, абсурдно и лицемерно. Конечно, речь идёт о деньгах и их жадности. Они получили предложение от третьей стороны выкупить лишь часть своих процентов за 16 миллионов долларов, а затем предложили выкупить проценты Криса всего за 278 тысяч долларов. А затем Вики предложила 21 миллион долларов за их доли, от которых они отказались, и не потому, что хотели сохранить произведения своей жизни, а потому что знали, что в будущем они будут извлекать ещё больше выгоды от эксплуатации музыки, которую написал Крис, и наследия, которое он создал».







+0 -0



просмотров: 272