Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN
В рамках недавнего разговора с USA Today вдова Криса Корнелла Вики ответила на вопрос о том, стоит ли ждать ещё каких-то релизов с музыкой, которая ранее не была выпущена:
«Да. Вся музыка Криса, включая записи SOUNDGARDEN, будет выпущена в какой-то момент, потому что ничто так не радует меня в мире, как возможность делиться дарами Криса, чтобы люди упоминали его имя, и чтобы звучала его музыка. Таким образом он живёт, и живёт его наследие. Так что для меня это самое главное — видеть, сколько людей его любило и любит, скольким его не хватает, сколько его уважает, и как все мы хотим услышать больше музыки его авторства. Так что всё будет выпущено».
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