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*Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT 16
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Soundgarden

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15 дек 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN

29 сен 2020 : 		 BRANDI CARLILE записалась с SOUNDGARDEN

22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

3 июн 2020 : 		 SOUNDGARDEN перезапишут две песни в память о Крисе Корнелле

25 май 2020 : 		 Мог бы RICHIE KOTZEN поехать в тур с SOUNDGARDEN?

19 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и барабанщик SOUNDGARDEN в карантинном видео

14 май 2020 : 		 Почему KIM THAYIL не записал сольник?

9 май 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN

9 май 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

17 апр 2020 : 		 Барабанщик PEARL JAM и SOUNDGARDEN выпустил новый сингл

7 фев 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла разочарована решением музыкантов SOUNDGARDEN

7 фев 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

20 янв 2020 : 		 Концертное видео SOUNDGARDEN 2013 года

14 ноя 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN: «Выпуск диска с вокалом Криса Корнелла возможен»

21 окт 2019 : 		 SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST среди лидеров в голосовании поклонников на включение в ЗСРнР

17 окт 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о номинации в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 сен 2019 : 		 Вышла новая книга о SOUNDGARDEN

5 апр 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN выбрал любимые альбомы из гранжа

21 апр 2018 : 		 Участники SOUNDGARDEN впервые после смерти Криса Корнелла выступят вместе на фестивале

6 окт 2017 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN: «Мы по-прежнему скорбим»

27 май 2017 : 		 Хор исполняет песню SOUNDGARDEN

25 май 2017 : 		 Звукорежиссёр SOUNDGARDEN: «Крис был обдолбан»

19 май 2017 : 		 Видео с последнего шоу Криса Корнелла и SOUNDGARDEN

18 май 2017 : 		 Фронтмен SOUNDGARDEN покончил с собой?

15 май 2017 : 		 SOUNDGARDEN готовы к записи

17 апр 2017 : 		 Следующий альбом SOUNDGARDEN "наполовину написан"
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Вдова Криса Корнелла обещает выпустить не издававшийся материал SOUNDGARDEN



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В рамках недавнего разговора с USA Today вдова Криса Корнелла Вики ответила на вопрос о том, стоит ли ждать ещё каких-то релизов с музыкой, которая ранее не была выпущена:

«Да. Вся музыка Криса, включая записи SOUNDGARDEN, будет выпущена в какой-то момент, потому что ничто так не радует меня в мире, как возможность делиться дарами Криса, чтобы люди упоминали его имя, и чтобы звучала его музыка. Таким образом он живёт, и живёт его наследие. Так что для меня это самое главное — видеть, сколько людей его любило и любит, скольким его не хватает, сколько его уважает, и как все мы хотим услышать больше музыки его авторства. Так что всё будет выпущено».

CHRIS CORNELL



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