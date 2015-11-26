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Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN — 2



Вдова Криса Корнелла обвинила музыкантов SOUNDGARDEN в том, что они хотят получить доступ к аккаунтам группы в социальных сетях, чтобы «злонамеренно опорочить» её, «спровоцировать её сетевых преследователей» и «побудить третьи стороны» преследовать её и её несовершеннолетних детей.



В конце прошлого месяца Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd и их менеджер Рит Венерус подали документы в Окружной суд штата Вашингтон, утверждая, что Вики Корнелл заблокировала их аккаунты на Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, YouTube, Snapchat, Tumblr, Top Spin и Pinterest, а также официальный сайт SOUNDGARDEN, и изменила все пароли.



По информации Billboard, Thayil, Cameron и Shepherd утверждают, что их социальными сетями ранее занималась их тогдашняя управляющая компания Patriot Management. Они утверждают, что позже узнали, что Patriot передали всю информацию для входа в систему компании Vicky после того, как в октябре 2019 года компания Patriot прекратила свою деятельность.



Группа попросила судью обязать Вики Корнелл передать пароли или указать в титульном сообщении: «SOUNDGARDEN временно приостановили действие своих официальных аккаунтов в социальных сетях из-за незавершённого судебного разбирательства».



В четверг Chris Cornell's Instagram Stories поделилась заявлением бывшего менеджера покойного певца, Рона Лаффита, в котором говорится:



«На протяжении шести лет работы с Крисом Корнеллом и SOUNDGARDEN Крис и Вики всегда контролировали все аккаунты SOUNDGARDEN в социальных сетях, как напрямую, так и через своего персонального представителя в социальных сетях. Никаких других членов SOUNDGARDEN в этом деле не было, и это было верно как до, так и после смерти Криса. Поэтому попытка SOUNDGARDEN добиться судебного запрета в отношении социальных сетей как минимум удивительна».



Также в отдельном сообщение было опубликовано заявление адвоката Вики, Марти Сингера:



«Предстоящее ходатайство мисс Корнелл раскроет правду о предполагаемых аккаунтах в социальных сетях SOUNDGARDEN. Мисс Корнелл создала аккаунты в социальных сетях; развивала их, меняясь посредством популярных на тот момент аккаунтов Криса; посвятила своё личное время и деньги развитию этих аккаунтов, так как SOUNDGARDEN не проявили абсолютно никакого интереса к социальным сетям (если только это не было сделано для продвижения их сольных проектов). Г-жа Корнелл курировала эти аккаунты в течение почти десяти лет. Тот факт, что SOUNDGARDEN не знают имён пользователей и паролей для их предполагаемых "собственных" аккаунтов, лишний раз подтверждает их полное отсутствие участия в создании, развитии и поддержании их предполагаемых аккаунтов.



SOUNDGARDEN хотят, чтобы учётные записи в социальных сетях использовались исключительно для того, чтобы злонамеренно опорочить госпожу Корнелл, спровоцировать её сетевых преследователей (как это постоянно делал Matt Cameron) и побудить третьи стороны преследовать госпожу Корнелл и её несовершеннолетних детей. Более того, хотя в настоящее время они заявляют о необходимости принятия срочных мер, иск SOUNDGARDEN представляет собой затянувшуюся перепалку исковых требований, поданных ими в суд Флориды в мае 2020 года».















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