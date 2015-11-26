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Soundgarden

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22 июл 2020 : 		 SOUNDGARDEN отозвали иск к Вики Корнелл

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7 фев 2020 : 		 Вдова Криса Корнелла разочарована решением музыкантов SOUNDGARDEN

7 фев 2020 : 		 Участники SOUNDGARDEN против вдовы Корнелла

20 янв 2020 : 		 Концертное видео SOUNDGARDEN 2013 года

14 ноя 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN: «Выпуск диска с вокалом Криса Корнелла возможен»

21 окт 2019 : 		 SOUNDGARDEN и JUDAS PRIEST среди лидеров в голосовании поклонников на включение в ЗСРнР

17 окт 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о номинации в Зал Славы Рок-н-Ролла

27 сен 2019 : 		 Вышла новая книга о SOUNDGARDEN

5 апр 2019 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN выбрал любимые альбомы из гранжа

21 апр 2018 : 		 Участники SOUNDGARDEN впервые после смерти Криса Корнелла выступят вместе на фестивале

6 окт 2017 : 		 Барабанщик SOUNDGARDEN: «Мы по-прежнему скорбим»

27 май 2017 : 		 Хор исполняет песню SOUNDGARDEN
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Вдова Криса Корнелла ответила музыкантам SOUNDGARDEN — 2



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Вдова Криса Корнелла обвинила музыкантов SOUNDGARDEN в том, что они хотят получить доступ к аккаунтам группы в социальных сетях, чтобы «злонамеренно опорочить» её, «спровоцировать её сетевых преследователей» и «побудить третьи стороны» преследовать её и её несовершеннолетних детей.

В конце прошлого месяца Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd и их менеджер Рит Венерус подали документы в Окружной суд штата Вашингтон, утверждая, что Вики Корнелл заблокировала их аккаунты на Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, YouTube, Snapchat, Tumblr, Top Spin и Pinterest, а также официальный сайт SOUNDGARDEN, и изменила все пароли.

По информации Billboard, Thayil, Cameron и Shepherd утверждают, что их социальными сетями ранее занималась их тогдашняя управляющая компания Patriot Management. Они утверждают, что позже узнали, что Patriot передали всю информацию для входа в систему компании Vicky после того, как в октябре 2019 года компания Patriot прекратила свою деятельность.

Группа попросила судью обязать Вики Корнелл передать пароли или указать в титульном сообщении: «SOUNDGARDEN временно приостановили действие своих официальных аккаунтов в социальных сетях из-за незавершённого судебного разбирательства».

В четверг Chris Cornell's Instagram Stories поделилась заявлением бывшего менеджера покойного певца, Рона Лаффита, в котором говорится:

«На протяжении шести лет работы с Крисом Корнеллом и SOUNDGARDEN Крис и Вики всегда контролировали все аккаунты SOUNDGARDEN в социальных сетях, как напрямую, так и через своего персонального представителя в социальных сетях. Никаких других членов SOUNDGARDEN в этом деле не было, и это было верно как до, так и после смерти Криса. Поэтому попытка SOUNDGARDEN добиться судебного запрета в отношении социальных сетей как минимум удивительна».

Также в отдельном сообщение было опубликовано заявление адвоката Вики, Марти Сингера:

«Предстоящее ходатайство мисс Корнелл раскроет правду о предполагаемых аккаунтах в социальных сетях SOUNDGARDEN. Мисс Корнелл создала аккаунты в социальных сетях; развивала их, меняясь посредством популярных на тот момент аккаунтов Криса; посвятила своё личное время и деньги развитию этих аккаунтов, так как SOUNDGARDEN не проявили абсолютно никакого интереса к социальным сетям (если только это не было сделано для продвижения их сольных проектов). Г-жа Корнелл курировала эти аккаунты в течение почти десяти лет. Тот факт, что SOUNDGARDEN не знают имён пользователей и паролей для их предполагаемых "собственных" аккаунтов, лишний раз подтверждает их полное отсутствие участия в создании, развитии и поддержании их предполагаемых аккаунтов.

SOUNDGARDEN хотят, чтобы учётные записи в социальных сетях использовались исключительно для того, чтобы злонамеренно опорочить госпожу Корнелл, спровоцировать её сетевых преследователей (как это постоянно делал Matt Cameron) и побудить третьи стороны преследовать госпожу Корнелл и её несовершеннолетних детей. Более того, хотя в настоящее время они заявляют о необходимости принятия срочных мер, иск SOUNDGARDEN представляет собой затянувшуюся перепалку исковых требований, поданных ими в суд Флориды в мае 2020 года».

CHRIS CORNELL






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